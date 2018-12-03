В Харьковской области пьяный мужчина угнал легковушку и попал в ДТП

Сегодня, 15:59

В крови угонщика обнаружили 1,6 промилле алкоголя


Фото: ГУНП в Харьковской области

Фото: ГУНП в Харьковской области

Фото: ГУНП в Харьковской области

Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харьковской области мужчина в нетрезвом состоянии украл автомобиль и устроил ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Автомобиль, припаркованный у здания магазина, мужчина угнал 1 декабря. Полицейские оперативно установили личность преступника: им оказался 32-летний житель поселка Савинцы. После угона злоумышленник не справился с управлением автомобиля, и легковушка врезалась во встречный автомобиль, после чего влетела в мост. После ДТП угонщик пытался скрыться с места аварии, но его задержали правоохранители. В крови угонщика обнаружили 1,6 промилле алкоголя, что в восемь раз превышает норму.

"Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы", – отметили в полиции и добавили, что следственные действия продолжаются.

Напомним, не так давно в Запорожье пьяный водитель ВАЗа врезался в забор и попытался сбежать.

Ранее мы писали о том, что за десять месяцев 2018 года на дорогах Украины произошло более 122 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 2651 человек. 
ДТП, угон, харьковская область, пьяный водитель

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