В Харьковской области пылал жилой дом: погибла пожилая женщина

Сегодня, 12:41

Причиной пожара стало короткое замыкание

Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников

В Харьковской области в жилом доме вспыхнул масштабный пожар. Погибла пожилая женщина, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

О пожаре спасателям стало известно 26 ноября в 23:09. Как выяснилось, горел частный жилой дом на улице Луговой, 47 в селе Боровая Змиевского района. На момент прибытия спасателей огонь охватил крышу дома, две комнаты и пристройку общей площадью около 100 квадратных метров. В 23:55 спасателям удалось локализировать пожар, а ликвидировали его только сегодня, в 03:45.  

"При проведении разведки пожарные обнаружили на кухне тело хозяйки домовладения, 1935 года рождения. Признаков жизни она уже не подавала", – сообщили в ГСЧС.

Спасатели отметили, что, по предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электросети в пристройке.

Ранее мы уже писали, что с начала 2018 года в Украине жертвами пожаров стали 1,5 тысяч человекКак рассказали в ГСЧС, основными причинами возникновения пожаров в Украине и как следствие гибели людей являются небрежность украинцев и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности в быту. 
пожар, женщина, погибла, харьковская область, ГСЧС, жилой дом

Вы сейчас просматриваете новость "В Харьковской области пылал жилой дом: погибла пожилая женщина". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Из пожара в многоэтажке в Киеве спасли мужчину и эвакуировали его соседей

Вчера, 22:25

Пострадавший пытался самостоятельно тушить огонь, его забрали в больницу

Запад

Фото: dpchas.com.ua

На Закарпатье 11-летняя девочка спасла из горящего дома четверых детей

Вчера, 17:14

Осознав, что пламя отрезало путь к выходу из помещения, Соня эвакуировала своих братьев и сестер через окно
Загрузка...

Другие регионы

Фото: ГУНП в Винницкой области

В Винницкой области пылал жилой дом: погибла пожилая женщина

Вчера, 15:30

Предварительно, причиной возгорания стала неправильная эксплуатация печного отопления

Харьков

Фото: NewsRoom

В Харькове активисты забросали файерами консульство России: вспыхнул пожар

Вчера, 11:42

Территорию дипломатического учреждения охраняет около сотни силовиков
Загрузка...