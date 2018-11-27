В Харьковской области пылал жилой дом: погибла пожилая женщина

В Харьковской области в жилом доме вспыхнул масштабный пожар. Погибла пожилая женщина, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

О пожаре спасателям стало известно 26 ноября в 23:09. Как выяснилось, горел частный жилой дом на улице Луговой, 47 в селе Боровая Змиевского района. На момент прибытия спасателей огонь охватил крышу дома, две комнаты и пристройку общей площадью около 100 квадратных метров. В 23:55 спасателям удалось локализировать пожар, а ликвидировали его только сегодня, в 03:45.

"При проведении разведки пожарные обнаружили на кухне тело хозяйки домовладения, 1935 года рождения. Признаков жизни она уже не подавала", – сообщили в ГСЧС.

Спасатели отметили, что, по предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электросети в пристройке.

Ранее мы уже писали, что с начала 2018 года в Украине жертвами пожаров стали 1,5 тысяч человек. Как рассказали в ГСЧС, основными причинами возникновения пожаров в Украине и как следствие гибели людей являются небрежность украинцев и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности в быту.