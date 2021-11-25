В Харьковской области разбился автобус с пассажирами – видео

На трассе Харьков – Полтава недалеко от города Валки пассажирский автобус попал в ДТП. Транспортное средство с пассажирами внутри вылетело в кювет.
Об этом сообщает Тelegram-канал "Х*евый Харьков".
Отмечается, что пока нет информации о пострадавших, однако на видео видно, что на месте находятся сразу две бригады скорой помощи.
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Также там работают полицейские и спасатели.
"По нашей предварительной информации, автобус съехал в кювет. Также, по первичной информации, в салоне были пассажиры",- сообщила сайту "Сегодня" спикер полиции Харьковской области Елена Баранник.
По данным МВД, к счастью, обошлось без жертв. На место аварии выехала следственно- оперативная группа для установления причин ДТП.
Самые распространенные причины ДТП в Украине
В Украине тоже довольно часто происходят ДТП. Самые распространенные причины это:
- превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.