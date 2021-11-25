В Харьковской области разбился автобус с пассажирами – видео

Пассажирский автобус выелетел с трассы в Харьковской области – на месте работают спасатели, медики и полицейские

В Харьковской области автобус попал в ДТП / Фото: Коллаж: Сегодня

На трассе Харьков – Полтава недалеко от города Валки пассажирский автобус попал в ДТП. Транспортное средство с пассажирами внутри вылетело в кювет.

Об этом сообщает Тelegram-канал "Х*евый Харьков".

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Отмечается, что пока нет информации о пострадавших, однако на видео видно, что на месте находятся сразу две бригады скорой помощи.

Также там работают полицейские и спасатели.

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"По нашей предварительной информации, автобус съехал в кювет. Также, по первичной информации, в салоне были пассажиры",- сообщила сайту "Сегодня" спикер полиции Харьковской области Елена Баранник.

По данным МВД, к счастью, обошлось без жертв. На место аварии выехала следственно- оперативная группа для установления причин ДТП.

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