В Харьковской области разбился второй за сутки вертолет

В Красноградском районе Харьковской области упал вертолет Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, сообщил заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Харьковской области – начальник следственного управления Сергей Чиж.

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"Погибших нет. Экипаж жив, получил медицинскую помощь. В настоящее время следователи Главного управления Нацполиции в Харьковской области и прокуратура проводят осмотр места происшествия", – сказал Чиж.

Напомним, что ранее в этот же день вертолет упал на территории киевского Гидропарка, в результате чего пострадали два человека. Их жизням ничего не угрожает.

По факту случившегося уже открыто уголовное производство. Оказалось, что вертолет принадлежал ОАО "Мироновский хлебопродукт".

Кроме того, перед этим аналогичный случай произошел чешском городе Пльзень, где при крушении небольшого вертолета погибли четыре человека.

Также мы сообщали о гибели двух украинцев в результате крушения вертолета в Афганистане.