В Харьковской области разбрасывают вакцину из самолета – для кого она

Вакцину будут разбрасывать в приманках

Приманки начали разбрасывать вчера / Коллаж "Сегодня"

В Харьковской области с 1 ноября из самолетов разбрасывают вакцину в брикетах. Она против бешенства для диких животных.

Об этом сообщает Госпродпотребслужба Харьковской области.

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Что это и для чего?

Брикеты – небольшие кусочки корма из мясокостной муки. Внутри оны содержат вакцину против бешенства в желеобразной форме для диких животных.

Приманка безопасна для людей и животных. Их разбрасывают, чтобы обеспечат создание благополучной среды по заболеванию бешенством среди диких животных, которые являются основными распространителями возбудителя бешенства.

Где будут разбрасывать приманки?

Приманки будут в лесных и полевых угодьях Богодуховского, Красноградского районов, частично на территории Лозовского, Харьковского, Чугуевского районов.

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Всего планируется разложить 296 507 доз приманок.

Чем опасно бешенство и как оно передается?

Передаётся бешенство со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает слюнных желёз, нервных клеток коры головного мозга, гиппокампа, бульбарных центров и, поражая их, вызывает тяжёлые нарушения, приводящие к гибели.

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