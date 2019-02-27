В Харьковской области разоблачили канал торговли оружием
Мужчина продавал патроны, взрывчатку и гранаты, привезенные из района проведения ООС
В Харьковской области правоохранители разоблачили и блокировали канал торговли оружием, которое привозили из района проведения операции объединенных сил.
Как выяснили в полиции, патроны, взрывчатку и гранаты из востока переправлял житель Изюмского района. "Товар" мужчина сбывал представителям местного криминалитета: следователи задокументировали уже несколько таких фактов.
На данный момент подозреваемого задержали правоохранители. Досудебное расследование начали по статье "незаконное обращение с оружием".
Ранее мы писали о том, что на Буковине 36-летний командир взвода одной из воинских частей наладил нелегальный сбыт оружия и боеприпасов из района проведения операции Объединенных сил. Также ранее на незаконной реализации взрывчатки и боеприпасов СБУ разоблачила контрактника одной из воинских частей, дислоцирующейся в Херсонской области.
Кроме того, не так давно в Николаеве сотрудники Службы безопасности Украины пресекли продажу мощной взрывчатки – пластида.
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