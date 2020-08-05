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В Харьковской области разоблачили педофила: искал жертв в интернете

5 августа, 18:43

Руслан Ровик Руслан Ровик

С будущими жертвами растлитель знакомился в Сети под видом подростка

В Харьковской области задержали мужчину, которого подозревают в растлении мальчиков-подростков.

Как сообщили в областном управлении Нациполиции, возможным педофилом оказался 47-летний житель Краснограда.

Как стало известно, к стражам порядка обратилась мать 15-летнего школьника, которая рассказала, что неизвестный растлил ее сына.

Силовики оперативно установили личность подозреваемого, а в ходе расследования обнаружили еще одну жертву.

Оказалось, что мужчина 10 лет знакомился с мальчиками в Сети: действовал он по одной схеме – под видом подростка вступал в диалог, устанавливал с ними дружеские отношения, начинал говорить о сексе, а после назначал встречу и растлевал в своем автомобиле.

Было открыто уголовное производство по статье о "развращении несовершеннолетних". Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Ранее мы сообщали, что стражи порядка разоблачили педофилов, которые снимали детей на видео. Пострадавшими оказались школьники от семи до четырнадцати лет.

Также напомним, в Луганской области суд отправил за решетку мужчину, который развращал свою четырехлетнюю внучку.

Экс-первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин рассказал, как нужно боротся с педофилами – смотрите видео.

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Харьков растление педофилия харьковская область разврат развращал развращение

Источник: Сегодня

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