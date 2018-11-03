В Харьковской области разыскивают 15-летнюю девочку, которая ушла на учебу и не вернулась

Сегодня, 14:04

Правоохранители просят сообщить в полицию при появлении любой информации о ее местоположении

Фото: Нацполиция
Фото: Нацполиция

Харьковский отдел полиции разыскивает 15-летнюю Онищук Алису Викторовну, которая 2 октября в 7:20 ушла из дому и до сих пор не вернулась. Девочка отправилась из поселка Бабаи на учебу в архитектурно-строительный колледж в Харьков. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Ее приметы: на вид 15 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавое телосложение, темные длинные волосы, глаза карие. В день своего исчезновения девушка была одета в зеленую курточку с капюшоном с мехом, синие джинсы и темно-синие кроссовки.

melkaya

Любую информацию о местонахождении девочки правоохранители просят сообщать по телефонам: 102, (057) 748-73-50, 748-32-33, (095) 644-43-64, (066) 477-25-02 или другим удобным способом.

А в Деснянским УП Нацполиции Киева разыскиваются дети, которые 22 октября ушли из специализированного детского центра и не вернулись.

Напомним, 14 сентября из киевского интерната пропал 13-летний мальчик. Полицейские открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

Кроме того, 27 сентября в Киеве пропал 12-летний мальчик. Ребенок ушел из дому 26 сентября и не вернулся. Он был одет в темно-синюю куртку, синие джинсы и светлую шапку.
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