В Харьковской области родителей будут судить за пытки и убийство трехлетней дочери

За пытки и убийство девочки ее родителям грозит пожизненное заключение

В Украине остро не хватает судей. Фото: Сегодня

В Харьковской области родителей будут судить за пытки и убийство трехлетней дочери //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/087/474/5c50874741c26.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/087/474/5c50874741c26.png 2019-02-02T11:49:00+02:00 Харьков За пытки и убийство девочки ее родителям грозит пожизненное заключение

В Харьковской области будут судить родителей, которых подозревают в истязаниях и убийстве трехлетней дочери. Им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения, сообщили в областной прокуратуре.

"30-летней женщине и ее 40-летнему сожителю инкриминируется пытки, нанесение тяжких телесных повреждений и умышленное причинение смерти малолетнему ребенку с целью скрыть другое преступление по предварительному сговору группой лиц... За совершенные преступления им грозит пожизненное лишение свободы", – говорится в сообщении.

Как выяснилось в ходе досудебного следствия, подозреваемые пытались выдать смерть девочки как несчастный случай.

В прокуратуре напомнили, что трагедия произошла в конце сентября 2018 года в поселке Ковшаровка – родители вызвали врачей через несколько часов после смерти ребенка, причем мать говорила, что дочка подавилась яблоком.

Между тем, экспертиза выяснила, что причиной смерти стала открытая черепно-мозговая травма, сопровождавшаяся кровоизлиянием с последующим отеком головного мозга. Кроме того, на теле и лице умершей девочки были обнаружены многочисленные ссадины и кровоподтеки, свидетельствовавшие о систематическом издевательстве над ребенком.

Ранее мы сообщали о том, что в Винницкой области в издевательствах над ребенком заподозрили отца мальчика и его сожительницу. Односельчане заметили побитого малыша в электричке, которая шла в райцентр. Отец и мачеха заявили, будто везут его в больницу, но люди вызвали медиков, которые осмотрели ребенка и ужаснулись.

Ранее сообщалось, что в Ровно суд отправил за решетку гражданина Грузии, который избил свою жену и трехмесячную дочку. Также мы писали, что в Днепре отец избивал 8-месячного ребенка.

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