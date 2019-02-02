В Харьковской области родителей будут судить за пытки и убийство трехлетней дочери
За пытки и убийство девочки ее родителям грозит пожизненное заключение
В Харьковской области будут судить родителей, которых подозревают в истязаниях и убийстве трехлетней дочери. Им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения, сообщили в областной прокуратуре.
"30-летней женщине и ее 40-летнему сожителю инкриминируется пытки, нанесение тяжких телесных повреждений и умышленное причинение смерти малолетнему ребенку с целью скрыть другое преступление по предварительному сговору группой лиц... За совершенные преступления им грозит пожизненное лишение свободы", – говорится в сообщении.
Как выяснилось в ходе досудебного следствия, подозреваемые пытались выдать смерть девочки как несчастный случай.
В прокуратуре напомнили, что трагедия произошла в конце сентября 2018 года в поселке Ковшаровка – родители вызвали врачей через несколько часов после смерти ребенка, причем мать говорила, что дочка подавилась яблоком.
Между тем, экспертиза выяснила, что причиной смерти стала открытая черепно-мозговая травма, сопровождавшаяся кровоизлиянием с последующим отеком головного мозга. Кроме того, на теле и лице умершей девочки были обнаружены многочисленные ссадины и кровоподтеки, свидетельствовавшие о систематическом издевательстве над ребенком.
Ранее мы сообщали о том, что в Винницкой области в издевательствах над ребенком заподозрили отца мальчика и его сожительницу. Односельчане заметили побитого малыша в электричке, которая шла в райцентр. Отец и мачеха заявили, будто везут его в больницу, но люди вызвали медиков, которые осмотрели ребенка и ужаснулись.
Ранее сообщалось, что в Ровно суд отправил за решетку гражданина Грузии, который избил свою жену и трехмесячную дочку. Также мы писали, что в Днепре отец избивал 8-месячного ребенка.
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