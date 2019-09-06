В Харьковской области россиянин пытался незаконно попасть в Украину

Фото: Восточное региональное Управление ГПСУ

В Харьковской области в рамках проведения совместной специальной пограничной операции "Граница-2019", задержали россиянина, который пытался незаконно попасть в Украину. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного регионального управления ГПСУ.

Инцидент произошел ночью 5 сентября в районе населенного пункта Казачья Лопань. Мужчину заметил дежурный пограничного подразделения с помощью камер видеонаблюдения. Вскоре пограничники задержали россиянина, 1975 года рождения.

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"Сейчас продолжаются мероприятия по установлению обстоятельств правонарушения. За попытку незаконного пересечения границы задержанному грозит административная ответственность", - рассказали в Госпогранслужбе и отметили, что его дальнейшую судьбу решит суд.

Напомним, не так давно на границе с Харьковской областью мужчина на автомобиле пытался прорваться в Украину.

А в Закарпатской области в течение нескольких часов дважды задерживали мужчину, который пытался переместить в Украину машину с немецкой регистрацией.

Кроме этого, пограничники в Одесской области задержали троих мужчин, которые на автомобиле ВАЗ незаконно пересекли границусо стороны Молдовы вне пункта пропуска.

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