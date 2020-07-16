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В Харьковской области семейный конфликт закончился резней

16 июля, 05:39

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Женщина с ножом набросилась на мужа сестры

В Харьковской области семейные разборки закончились поножовщиной. Пострадал 36-летний мужчина, он находится в больнице.

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Как рассказала пресс-служба Нацполиции области, в Змиевском районе женщина пришла в гости к своей сестре и ее мужу. Компания употребляла спиртные напитки, затем супруги начали ссориться. В конфликт вмешалась 32-летняя гостья, которая схватила со стола кухонный нож и ударила им потерпевшего в живот.

По словам начальника Змиевского отдела полиции Романа Горбунова, женщине уже сообщили о подозрении в покушении на умышленное убийство. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения, злоумышленнице грозит от семи до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в июне в кафе поселка Житомирской области произошла резня, в результате которой девять человек получили ранения, один из раненых скончался. После содеянного подозреваемый скрылся, полиция объявила в области план "Перехват".

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А в Чернигове напали на работника коммунальной службы – двое пьяных мужчин несколько раз ударили мужчину ножом. Пострадавшего доставили в больницу и прооперировали.

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харьковская область поножовщина пострадавший

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