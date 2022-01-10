В Харьковской области школы ушли на "дистанционку", но не из-за COVID-19

В Харьковской области из-за плохих погодных условий в школах ввели "дистанционку". Школьники будут учиться онлайн до 12 января.

Об этом сообщает местное издание KHARKIV Today.

До 12 января включительно 8 школ Харьковской области перевели на дистанционное обучение из-за гололеда. Речь идет об учебных заведениях Боровской ОТГ (Изюмский район).

"Вечером и с начала дня прошел холодный дождь, а на улице было 1-2 градуса мороза, поэтому был сильный гололед. Руководители школ были на связи и попросили, чтобы сохранить здоровье детей, на два дня сделать дистанционное обучение. Наши дорожные службы сказали, что не успеют такое количество дорог до утра просыпать", — рассказал поселковый голова Александр Тертышный.