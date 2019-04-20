В Харьковской области собака принесла хозяйке человеческую кость
Полицейские начали расследование умышленного убийства
В Харьковской области жительница села Солоницовка нашла у себя во дворе человеческие кости, которые принесла собака. Информация об этом поступила в полицию утром 19 апреля, сообщили в пресс-службе областного управления ведомства.
"По адресу выехали следственно-оперативная группа и передвижная криминалистическая лаборатория. На месте происшествия были обнаружены человеческий череп и два фрагмента кости", – говорится в сообщении.
По предварительным данным, останки пролежали в земле около шести месяцев. Кости были направлены на судебно-медицинскую экспертизу.
Информация была внесена в Единый реестр досудебных расследований по статье "умышленное убийство". Сейчас принимаются меры по установлению места нахождения остальных останков тела.
Напомним, ранее в прокуратуре Киева рассказали подробности расследования убийства столичного ювелира Сергея Киселева, которое произошло в Днепровском районе. Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в совершении дерзкого преступления.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Харьковской области собака принесла хозяйке человеческую кость". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Кировоградской области вокруг убийства ветерана АТО разгорелся скандал
По словам родственников погибшего, местная полиция затягивает расследование