В Харьковской области собака принесла хозяйке человеческую кость

Полицейские начали расследование умышленного убийства

Иллюстрация. Фото: Нацполиция

В Харьковской области жительница села Солоницовка нашла у себя во дворе человеческие кости, которые принесла собака. Информация об этом поступила в полицию утром 19 апреля, сообщили в пресс-службе областного управления ведомства.

"По адресу выехали следственно-оперативная группа и передвижная криминалистическая лаборатория. На месте происшествия были обнаружены человеческий череп и два фрагмента кости", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, останки пролежали в земле около шести месяцев. Кости были направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Информация была внесена в Единый реестр досудебных расследований по статье "умышленное убийство". Сейчас принимаются меры по установлению места нахождения остальных останков тела.

Напомним, ранее в прокуратуре Киева рассказали подробности расследования убийства столичного ювелира Сергея Киселева, которое произошло в Днепровском районе. Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в совершении дерзкого преступления.

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