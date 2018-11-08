В Харьковской области собираются закрыть военкоматы

В Харьковской области с 31 декабря 2019 года военные комиссариаты будут расформированы, а им на смену придут территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦКиСП).

О том, как будут реформировать учреждения, рассказал областной военный комиссар Юрий Калгушкин, сообщает корреспондент "Сегодня".

"Основная цель формирования таких центров – это создание прозрачной системы предоставления сервисных административных услуг касательно социальной и правовой защиты военнообязанных, резервистов, ветеранов войны, участников боевых действий и членов их семей, а также усовершенствование порядка комплектования войск и повышение качества организации оборонно-мобилизационной работы", – заявил он.

При этом ожидается, что подобные изменения помогут улучшить работу с населением и увеличат количество желающих служить по контракту, а также будут способствовать устранению коррупции в работе военных комиссариатов. Также планируется перейти на электронный документооборот.

В 2017 году эти изменения были опробованы в Черниговской области в рамках пилотного проекта, который показал хорошие результаты. В следующем году изменения ожидают военкоматы четырех областей Украины, а уже в 2020 году они будут заменены во всех регионах.

Как объяснил Калгушкин, ТЦКиСП будет состоять из нескольких подразделений: рекрутинга и комплектования, учетно-мобилизационной работы, морально-психологического обеспечения и территориальной обороны.

"Принципиально новое предполагается во введении к центру рекрутинга и комплектования таких должностей, как инструкторов-вербовщиков по каждому виду войск, людей будут отбирать с опытом и из боевых частей", – заверил военком.

Центры будут работать по принципу "прозрачного офиса" и во многом будут схожи с действующими Центрами предоставления административных услуг.

"Если сейчас принимаем граждан всего два раза в неделю, что создает большие очереди, то центр будет работать ежедневно с 8 до 17 и без перерыва. Также будет создана материальная база для людей с инвалидностью, обустроена зона, где можно будет присесть, размещены стенды с информацией", – рассказал заместитель военного комиссара Харьковского областного военкомата по морально-психологическому обеспечению Андрей Семенович.

По его словам, все сотрудники будут выведены за штат, и должности будут занимать люди, прошедшие строгий отбор, а нынешних работников военкоматов ожидают переподготовка и тренинги.

"Мы очень хотим, чтобы, поменяв вывеску, поменялся и сам подход сотрудников к работе. За этот год хотим подготовить людей, чтоб они были готовы с перейти на систему современного, европейского отношения к людям. Так как сейчас еще есть ряд проблем. Поэтому будет строгий отбор людей по морально деловым качествам останутся на должностях", – заверил Семенович.

Изменения ожидаются и в проведении будущих призывных кампаний – благодаря единому госреестру центры получат максимально полные данные о призывниках.

"Массового оповещения, как сейчас, не будет, мы будем конкретно точечно вызывать призывников", – сообщил Калгушкин.

Напомним, ранее в Киевском военном комиссариате заявили о плачевной ситуации с осенним призывом на срочную службу. Явка "кандидатов" – небывало низкая. В ведомстве заявили, что молодые люди массово не являются по повесткам в призывные участки.