В Харьковской области сожгли два автомобиля бизнесмена

По данным СМИ, автомобили принадлежали супружеской паре предпринимателей

Фото: facebook.com/police.kharkov.

В Харьковской области в результате поджога сгорели два автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Харьковской области. Сообщение о происшествии поступило в Первомайский отдел полиции 21 апреля в 4:30.

Пожар был локализован силами ГСЧС до прибытия наряда полиции. Полицейские осмотрели место происшествия и опросили возможных свидетелей.

Установлено, что автомобиль Reno Daster сгорел полностью. В результате пожара огонь перекинулся на гараж и нанес ущерб автомобилю Mazdа, который находился в гараже.

Фото: facebook.com/police.kharkov

Следственным сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет. Сейчас устанавливается сумма нанесенного ущерба и все обстоятельства произошедшего. Продолжается досудебное следствие.

Межу тем СМИ сообщают, что автомобили принадлежали супружеской паре, которые являются бизнесменами.

Ранее неизвестные лица бросали зажигательную смесь в автомобили в Коцюбинском под Киевом, в результате чего сгорели семь машин.

Напомним, на Печерске сгорел элитный Porsche Panamera. Огнем также были повреждены припаркованные рядом Honda и Toyota Camry.

Кроме того, 19 сентября на стоянке в Киеве сожгли шесть автомобилей. Неизвестные мстили активисту, который выступал против незаконной добычи песка в селе Пуховка.

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