В Харьковской области сожгли машину налогового ревизора
В Изюме ночью сгорел автомобиль сотрудника ГФС
В Харьковской области на проспекте Независимости в Изюме ночью 29 мая сгорел автомобиль ВАЗ-21099. Об этом сообщили в пресс-службе обастного управления ГСЧС.
По данным спасателей, сигнал о пожаре поступил в 03:19, а уже спустя 40 минут огонь был ликвидирован. В результате происшествия никто не пострадал. Причину возгорания машины выясняют эксперты.
Как сообщает местное издание NewsRoom со ссылкой на собственные источники, автомобиль принадлежал старшему налоговому ревизору – инспектору отдела сопровождения судебных споров по вопросам аудита Главного управления ГФС в Харьковской области.
Было открыто уголовное производство по статье "повреждение или уничтожение имущества путем поджога".
Как сообщалось, в Киеве за пять лет снизилось количество возгораний и поджогов личных автомобилей. Также мы сообщали, что в городе Черноморске, возле Одессы, ночью сожгли три автомашины.
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