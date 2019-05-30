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В Харьковской области сожгли машину налогового ревизора

30 мая, 16:18

В Изюме ночью сгорел автомобиль сотрудника ГФС

Фото: скриншот
Фото: скриншот.

В Харьковской области на проспекте Независимости в Изюме ночью 29 мая сгорел автомобиль ВАЗ-21099. Об этом сообщили в пресс-службе обастного управления ГСЧС.

По данным спасателей, сигнал о пожаре поступил в 03:19, а уже спустя 40 минут огонь был ликвидирован. В результате происшествия никто не пострадал. Причину возгорания машины выясняют эксперты.

Как сообщает местное издание NewsRoom со ссылкой на собственные источники, автомобиль принадлежал старшему налоговому ревизору – инспектору отдела сопровождения судебных споров по вопросам аудита Главного управления ГФС в Харьковской области.

Было открыто уголовное производство по статье "повреждение или уничтожение имущества путем поджога".

Как сообщалось, в Киеве за пять лет снизилось количество возгораний и поджогов личных автомобилей. Также мы сообщали, что в городе Черноморске, возле Одессы, ночью сожгли три автомашины.

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Тег поджог, харьковская область, изюм, автомобиль, ГФС

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