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В Харьковской области спасатели боролись с масштабным лесным пожаром

21 июня, 12:12

На борьбу с огнем у спасателей ушло четыре часа

В Запорожской области за сутки выгорело более 7,5 гектаров открытых площадей
В Запорожской области за сутки выгорело более 7,5 гектаров открытых площадей. Фото: ГСЧС

В Харьковской области недалеко от села Лиман Волчанского района произошел масштабный пожар в лесном массиве – загорелась хвойная подстилка.

"В 13:53 районное пожарно-спасательное подразделение ГСЧС прибыло на место вызова и приступило к тушению огня. На тот момент площадь низового пожара составляла 0,7 гектара", — сообщили спасатели.

Локализовать огонь пожарным и лесникам удалось в 14:19, а потушить полностью — в 18:10. Всего же за сутки, 19 июня, в области произошло 14 пожаров и возгораний, связанных с выжиганием сухой травы, листьев, мусора и камыша в природных экосистемах.

Площадь пожаров составила около гектара. В пресс-службе ГСЧС отмечают, что все пожары возникли из-за занесения открытого источника огня или неосторожного обращения со стихией.

Ранее сообщалось, что в Киеве в связи 30-градусной жарой начали устанавливать для прохожих арки, распыляющие воду. Все арки выполнены из древесины, взятой из аварийных деревьев после санитарной рубки. На них установлено по 10 форсунок для распыления воды. Все арки подключены к системам полива парков. 

Отметим, что температура воздуха в столице в июне уже трижды побила рекорды.

Также новости "Сегодня" сообщали, что недавно на Ровенской АЭС произошел пожар.


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Тег пожар, харьковская область, ГСЧС, лесной пожар

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АВТОР:

Таисия Ерохина

Источник:

Сегодня

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