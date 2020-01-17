В Харьковской области спасенный конь будет лечить души

Семья выкупила животное, чтобы его не сдали на мясо

В Харьковской области семья выкупила коня, которого собирались отправить на мясо, сообщает "Ранок з Україною". Уже немолодой жеребец по кличке Космос всю жизнь отдал спорту. Теперь он будет спасать людей от плохого настроения. Новые хозяева говорят: их Космос – волшебник. И теперь приглашают всех, кто скучает или плохо себя чувствует, на прием к Космосу – в город Лозовая. Улучшение настроения гарантируется, говорят хозяева коня.

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Ранее "Сегодня" рассказывали о трагическом случае в селе Безлюдовка под. Харьковом, где из-за неосторожного обращения с чужим конем погибла 14-летняя девочка. Девочка решила без разрешения напоить одно из животных и по какой-то причине привязала себя веревкой за талию к лошади, что категорически запрещено.

"Конь испугался чужого человека и понесся, потянув девушку через луг. Через некоторое время животное удалось успокоить. От полученных травм девушка скончалась на месте", – сообщили в полиции.

Также "Сегодня" сообщали об аукционе во Франции, на котором купили коня по цене 10 квартир в центре Киева.

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