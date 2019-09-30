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В Харьковской области столкнулись грузовик и легковушка: есть погибшие

30 сентября, 12:36

Лобовое ДТП произошло на трассе Чугуев - Великий Бурлук

В Харьковской области произошло лобовое ДТП – столкнулись грузовик и легковушка. Погибли два человека, сообщили в пресс-службе полиции региона.

Авария случилась около 18:00 29 сентября на трассе Чугуев – Великий Бурлук. Как выяснилось, 31-летний водитель "MAN" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с Lada Priora. В результате ДТП на месте погибли 52-летний водитель легковушки и его 43-летний пассажир.

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что за восемь месяцев 2019 года в Украине произошло 100 236 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1991 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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ДТП чугуев грузовик погибшие харьковская область столкновение легковушки

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