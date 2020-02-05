Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,85
27,46

В Харьковской области столкнулись и вспыхнули два авто: есть жертвы

5 февраля, 22:52

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы и ГСЧС

В среду на трассе Киев-Харьков-Довжанский в Изюмском районе Харьковской области, где ранее подростки избили мужчину, в результате столкновения с последующим возгоранием двух машин, 5 человек погибли, 1 получил травмы.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, сообщение о ДТП поступило в полицию около 16:10.

Реклама

"Предварительно установлено, что автомобиль "Daewoo Nubir", который двигался по главной дороге, столкнулся с ВАЗ-2109, который выехал с второстепенной дороги на главную. В результате столкновения произошло возгорание транспортных средств. 42-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109 и два пассажира 43 и 41 лет, а также два пассажира "Daewoo Nubira" погибли на месте", – говорится в сообщении.

Так, 34-летний водитель "Daewoo Nubira" с травмами доставлен в Изюмскую районную больницу.

В тренде
"Мясной" период на Донбассе: Доктор Смерть рассказал о новых потерях оккупантов
Могилы боевиков в Донецке

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы и ГСЧС. Личности погибших пассажиров Daewoo устанавливаются.

Информация о ДТП зарегистрирована в Изюмском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).

Ранее на Окружной дороге водитель военного грузовика потерял управление и врезался в постройки автозаправочной станции. Видео "дрифта" и столкновения тяжелой машины очевидцы выложили в социальных сетях, добавив, что инцидент произошел около 7 часов утра 5 февраля.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

ДТП авто возгорание погибшие харьковская область столкновение

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украину идет аномальная погода: прогноз на февраль
В Украину идет аномальная погода: прогноз на февральУкраина
Налог на жилье: кому и сколько придется заплатить в 2020 году
Налог на жилье: кому и сколько придется заплатить в 2020 годуНедвижимость
Харьковский сурок Тимка дал прогноз прихода весны: видео
Харьковский сурок Тимка дал прогноз прихода весны: видеоХарьков
В Украине ударят жуткие морозы: каким областям не повезет
В Украине ударят жуткие морозы: каким областям не повезетУкраина
Харьковские коллекторы, запугивая должников, разливают кровь у подъезда
Харьковские коллекторы, запугивая должников, разливают кровь у подъездаХарьков
Погром в харьковском храме Жен-Мироносиц: что известно о дебошире
Погром в харьковском храме Жен-Мироносиц: что известно о дебоширеХарьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...