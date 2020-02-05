В Харьковской области столкнулись и вспыхнули два авто: есть жертвы

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы и ГСЧС

В среду на трассе Киев-Харьков-Довжанский в Изюмском районе Харьковской области, где ранее подростки избили мужчину, в результате столкновения с последующим возгоранием двух машин, 5 человек погибли, 1 получил травмы.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, сообщение о ДТП поступило в полицию около 16:10.

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"Предварительно установлено, что автомобиль "Daewoo Nubir", который двигался по главной дороге, столкнулся с ВАЗ-2109, который выехал с второстепенной дороги на главную. В результате столкновения произошло возгорание транспортных средств. 42-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109 и два пассажира 43 и 41 лет, а также два пассажира "Daewoo Nubira" погибли на месте", – говорится в сообщении.

Так, 34-летний водитель "Daewoo Nubira" с травмами доставлен в Изюмскую районную больницу.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы и ГСЧС. Личности погибших пассажиров Daewoo устанавливаются.

Информация о ДТП зарегистрирована в Изюмском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).

Ранее на Окружной дороге водитель военного грузовика потерял управление и врезался в постройки автозаправочной станции. Видео "дрифта" и столкновения тяжелой машины очевидцы выложили в социальных сетях, добавив, что инцидент произошел около 7 часов утра 5 февраля.

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