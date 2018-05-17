В Харьковской области строят новые амбулатории, а работать некому

В нынешнем году в Харьковской области планируют построить полсотни новых амбулаторий. В сельских лечебницах хотят не просто провести капремонт, но также оснастить их современным оборудованием и возвести жилье для врачей. Медикам в глубинке обещают даже предоставить служебный транспорт. В зависимости от количества жителей, каждый район области должен получить от одного до трех таких медучреждений. "Сегодня" выяснила, как проходит строительство амбулаторий в районах и какие сложности стали перед местными чиновниками.

В Министерстве здравоохранения уже разработали несколько планов, по которым будут строить современные амбулатории. Согласно одному из них, площадь амбулатории составит 299,6 "квадрата". В некоторых могут быть квартиры для одного врача, а в других — для двоих.

В здании будет два холла, два тамбура, лобби, регистратура, два кабинета врача, процедурная, кабинет для прививок, комната здоровья, сестринская, комната для персонала, комната для хранения, кладовая, туалеты для персонала и посетителей, жилая площадь на 83 "квадрата". По словам губернатора Харьковской области Юлии Светличной, в новых амбулаториях будут не только укреплять материально-техническую базу, но и развивать телемедицину.

В РАЙОНАХ. Деньги на строительство амбулаторий уже поступили в область в виде субвенции из госбюджета, говорят в ХОГА, и в некоторых населенных пунктах началось строительство амбулаторий, например, в Малой Рогани. В других же населенных пунктах местные власти уже оформили землю под строительство амбулаторий и ждут дальнейших шагов от Минздрава.

"Свою часть мы уже выполнили. Теперь дело за министерством — пусть заходят и строят", — рассказывает председатель Великобурлукской РГА Виктор Слыш.

В районе планируют построить две амбулатории: одну с квартирами для двух врачей в поселке Приколотное, вторую — с одной квартирой для одного врача в селе Шиповатое.

"В Приколотном будет обслуживаться более 4000 человек, поэтому два врача и две квартиры, в Шиповатом — примерно на 2000 человек один врач, и для него одна квартира", — дополняет Виктор Михайлович.

В глубинке. Обещают оборудование и телемедицину. Фото: eurohouse.ua

Местные чиновники заинтересованы в качественном медобслуживании людей, поэтому готовы способствовать этому.

"Строительные работы проводятся за счет госбюджета. Если нужны будут дополнительные средства, будем смотреть на наши возможности. Но пока с финансированием новых амбулаторий нет четкости (неясно, кто и в каких долях будет финансировать строительство. — Авт.)", — дополняет председатель РГА.

Не менее насущный и кадровый вопрос: например, в Великобурлукском районе есть пока один врач, который будет работать в Приколотном. "Строить надо, если есть врачи, которые там будут работать и жить", — говорит Слыш.

АПАРТАМЕНТЫ И ОСНАЩЕНИЕ

Пока же будущих медиков не прельщает возможность работать в селе.

"Все мои одногруппники городские. Они не променяют городскую жизнь на сельскую. А я лучше всю жизнь буду снимать квартиру, чем вернусь в село", — говорит будущий дерматовенеролог Мирослава Томилович.

Изменить мнение молодых специалистов может лишь хорошее оснащение.

"Квартиры — это хорошо. Но если бы уровень медицинского обеспечения в сельских больницах был выше, то и заинтересованность специалистов была бы выше", — считает будущий терапевт Сергей Елдынов.

Напомним, Порошенко открыл современный фельдшерско-акушерский пункт в селе под Киевом.

Ранее Петр Порошенко заявлял, что на развитие телемедицины в Украине будут направлены значительные финансы, в чем поможет финансирование Всемирного банка и канадских партнеров. По его словам, немецкий канцлер Ангела Меркель пообещала предоставить доступ к передовым технологиям телемедицины в Германии.