В Харьковской области сын до смерти забил 81-летнюю мать

В городе Первомайск Харьковской области нетрезвый мужчина до смерти забил пожилую мать. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Тело женщины 5 августа обнаружили медики. Сначала 53-летний сын погибшей рассказал сотрудникам полиции, что его мать злоупотребляла алкоголем, теряла равновесие при ходьбе и часто падала. Но позже правоохранители установили, что женщина умерла от телесных повреждений, которые ей нанес собственный сын.

"Вечером 4 августа злоумышленник находился в нетрезвом и поссорился с матерью. В ходе конфликта мужчина избил старушку, а наутро вызвал скорую медицинскую помощь", – рассказали в полиции.

На данный момент правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 121 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления.

Не так давно в Киевской области под стражу взяли мужчину, который до смерти избил больную мать, а потом сам вызвал полицию.

А в Житомирской области 33-летний мужчина убил свою восьмилетнюю дочь, а затем покончил с собой.



