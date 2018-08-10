В Харьковской области сын до смерти забил 81-летнюю мать

Сегодня, 12:32

Мужчине грозит до семи лет лишения свободы

Фото: antikor.com.ua
Фото: antikor.com.ua

В городе Первомайск Харьковской области нетрезвый мужчина до смерти забил пожилую мать. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Тело женщины 5 августа обнаружили медики. Сначала 53-летний сын погибшей рассказал сотрудникам полиции, что его мать злоупотребляла алкоголем, теряла равновесие при ходьбе и часто падала. Но позже правоохранители установили, что женщина умерла от телесных повреждений, которые ей нанес собственный сын.

"Вечером 4 августа злоумышленник находился в нетрезвом и поссорился с матерью. В ходе конфликта мужчина избил старушку, а наутро вызвал скорую медицинскую помощь", – рассказали в полиции.

На данный момент правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 121 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления.

Не так давно в Киевской области под стражу взяли мужчину, который до смерти избил больную мать, а потом сам вызвал полицию.

А в Житомирской области 33-летний мужчина убил свою восьмилетнюю дочь, а затем покончил с собой.
убийство, мать, сын, старушка, харьковская область, избил

Вы сейчас просматриваете новость "В Харьковской области сын до смерти забил 81-летнюю мать". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие регионы

Фото: zhzh.info

В Житомирской области нашли тело пропавшей 20-летней девушки

Вчера, 14:32

Неделю назад девушка, по словам матери, ушла из дома и не вернулась

Запорожье

Фото: пресс-служба Нацполиции

В Запорожье женщина всадила нож в спину девушке своего сына

Вчера, 13:20

Убийство произошло после ссоры из-за курения в квартире
Загрузка...

Другие регионы

Фото: antikor.com.ua

В Сумской области юноша во время празднования дня рождения убил охранника

7 Августа, 16:28

Именинник оказался кикбоксером и ранее был судим за кражи

Происшествия

Под Киевом пьяный мужчина до смерти забил тяжелобольную мать

6 Августа, 16:32

Женщина не могла самостоятельно ходить
Загрузка...