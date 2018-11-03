В Харьковской области тело пропавшей 15-летней девочки нашли в лесополосе

Сегодня, 15:25

2 ноября она отправилась на учебу в Харьков, но домой так и не вернулась

Нацполиция. Фото: hvylya.net
Нацполиция. Фото: hvylya.net

В поселке Покотиловка Харьковской области правоохранители обнаружили в лесополосе тело пропавшей 15-летней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"Заявление об исчезновении дочери поступило от 42-летней жительницы поселка Бабаи в дежурную часть Харьковского отдела полиции 2 ноября в 20:29. К поискам ребенка был привлечен весь личный состав районной полиции. Во время розыска тело девочки было обнаружено в лесополосе в поселке Покотиловка", – говорится в сообщении. 

Указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного  ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 15-летняя девочка пропала 2 ноября, когда отправилась из поселка Бабаи на учебу в архитектурно-строительный колледж в Харьков.

Также 6 октября в Киеве на Троещине пропала десятилетняя девочка Александра Русина. Она исчезла после того, как вышла из центра социально-психологической реабилитации для детей на проспекте Маяковского в Деснянском районе.

Кроме того, 9 октября в лесу под Киевом несколько часов искали 6-летнего мальчика. Ребенок пошел с родителями за грибами и заблудился. Многодетная семья ребенка часто ходит в лес за грибами, их сын потерялся, когда стемнело. В течение нескольких часов мальчика нашли полицейские и кинологи.
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