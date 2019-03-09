В Харьковской области товарный поезд насмерть сбил человека

Погибшему мужчине было 25-30 лет

В Харьковской области товарный поезд насмерть сбил человека. Фото: Нацполиция

В Харьковской области товарный поезд насмерть сбил человека //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/386/569/5c8386569655c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/386/569/5c8386569655c.jpg 2019-03-09T11:35:24+02:00 Харьков Погибшему мужчине было 25-30 лет

В Харьковской области в ночь на 8 марта товарный поезд насмерть сбил молодого мужчину. По словам машиниста, парень сидел на рельсах и не реагировал на сигналы локомотива.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, инцидент произошел около часа ночи недалеко от Купянска: товарный поезд сообщением "Купянск-Сортировочный – Тополи" на неосвещенном участке железной дороги смертельно травмировал мужчину в возрасте приблизительно 25-30 лет.

В связи с трагедией задержка в движении поезда составила около часа. Сведения о происшествии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта", которая предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Следственные действия продолжаются.

Напомним, не так давно в Харьковской области под колесами пригородного электропоезда Лозовая – Харьков погибла женщина. Также сообщалось, что пассажирский поезд сообщением Киев – Львов насмерть сбил 22-летнего парня, который уснул на рельсах.

Кроме того, мы писали о том, что на протяжении 2018 года на железных дорогах Украины погибли 338 человек, в том числе семеро детей.

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