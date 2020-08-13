В Харьковской области трое детей поссорились с матерью и пустились "в бега"

В Харьковской области трое детей поссорились с матерью и решили отправиться "в путешествие".
Как сообщили в областном управлении Нацполиции, инцидент произошел в Изюмском районе.
Информация о происшествии поступила около 00:30 – стало известно, что двое мальчиков и девочка – 8, 10 и 13 лет сбежали из дома около полуночи.
Поиски детей шли всю ночь. Лишь в пять часов утра беглецов удалось разыскать на одной из улиц села Оскол. Никаких противоправных действий в их отношении совершено не было.
Напомним, недавно в Херсонской области женщина пыталась обменять чужой телефон на собственных детей. Как стало известно, 27-летняя жительница Ивановки пpишлa к своей мaтepи, кoтopaя тopгуeт нa pынкe, с требованием забрать ее детей у сожителя в Мелитополе. В противном случае она "конфискует" ее мобильный телефон.
Ранее мы сообщали, что в Днепре полицейские забрали у пьяной беременной матери восьмимесячного ребенка. Малыш был в запущенном состоянии.
Напомним, недавно в Одессе маленьких детей пришлось спасать от их матери и ее сожителя. Пьяная пара вместе с малышами забаррикадировалась в квартире.
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