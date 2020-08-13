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В Харьковской области трое детей поссорились с матерью и пустились "в бега"

13 августа, 11:57

Руслан Ровик Руслан Ровик

Полицейские искали беглецов целую ночь

В Харьковской области трое детей поссорились с матерью и решили отправиться "в путешествие".

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Как сообщили в областном управлении Нацполиции, инцидент произошел в Изюмском районе.

Информация о происшествии поступила около 00:30 – стало известно, что двое мальчиков и девочка – 8, 10 и 13 лет сбежали из дома около полуночи.

Поиски детей шли всю ночь. Лишь в пять часов утра беглецов удалось разыскать на одной из улиц села Оскол. Никаких противоправных действий в их отношении совершено не было.

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Напомним, недавно в Херсонской области женщина пыталась обменять чужой телефон на собственных детей. Как стало известно, 27-летняя жительница Ивановки пpишлa к своей мaтepи, кoтopaя тopгуeт нa pынкe, с требованием забрать ее детей у сожителя в Мелитополе. В противном случае она "конфискует" ее мобильный телефон.

Ранее мы сообщали, что в Днепре полицейские забрали у пьяной беременной матери восьмимесячного ребенка. Малыш был в запущенном состоянии.

Напомним, недавно в Одессе маленьких детей пришлось спасать от их матери и ее сожителя. Пьяная пара вместе с малышами забаррикадировалась в квартире.

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дети побег харьковская область

Источник: Сегодня

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