В Харьковской области у трассы нашли труп мужчины: мы узнали подробности

Водитель скрылся, полицейские пытаются установить его личность

Копы выясняют обстоятельства смерти мужчины / Коллаж "Сегодня"

В Харьковской области на трассе Киев – Чугуев, вблизи города Чугуев, нашли труп мужчины. Он погиб из-за ДТП. Водитель скрылся с места происшествия, однако его уже ищут полицейские.

Об этом сайту "Сегодня" сообщили в полиции Харьковской области.

Что известно

По данным отдела коммуникаций ГУ НП в Харьковской области, на теле мужчины возрастом около 35 лет обнаружены травмы, характерные для ДТП.

"Водитель скрылся, его личность, как и личность погибшего, устанавливается",- сообщила нам пресс-секретарь полиции Харьковской области Елена Баранник.

Копы выясняют обстоятельства смерти мужчины.

Водителя разорвало на куски: в Харьковской области случилось жуткое ДТП

Возле города Люботин случилось смертельное ДТП. Из-за столкновения автомобилей одного из водителей разорвало.

"По предварительной информации, погиб один человек", – сообщила пресс-секретарь полиции Харьковской области Елена Баранник.

По неофициальной информации, участником аварии стал внедорожник, в котором ехал ныне погибший. Как стало известно, у автомобиля снесло крышу.

По предварительной информации от копов, это произошло после столкновения с фурой. Как уточняют очевидцы, мужчину, находящегося во внедорожнике, разорвало на куски.

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