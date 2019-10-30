В Харьковской области украинка пыталась ввезти машину из международного розыска

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В Харьковской области пограничники задержали украинку, которая пыталась ввезти автомобиль, находившийся в международном розыске. Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы.

По данным ведомства, инцидент произошел на пункте пропуска "Гоптовка", когда женщина 1980 года рождения въехала из России и в ходе проверки документов выяснилось, что транспортное средство находится в угоне.

Стражи границы сообщили об обнаружении машины своим коллегам из украинского бюро Интерпола и в данный момент машина передана сотрудникам Национальной полиции.

Напомним, ранее сотрудники СБУ ликвидировали межрегиональную группировку, которая специализировалось на угоне элитных иномарок с использованием специальных технических средств по всей территории Украины. Было установлено, что участники группировки переоборудовали и продавали украденные авто по запчастям. Они также требовали у потерпевших 20-30% рыночной стоимости машин за их возвращение.

Ранее в Киеве задержали угонщика авто, который незаконно завладел автомобилем, пытался скрыться от полицейских и при попытке побега ударил копа.

Также мы писали, что в столице количество угонов автомобилей уменьшилось, но все равно – воруют больше, чем в других городах. До 20 автомобилей в день. И в основном – в праздничные дни. Как защитить свой автомобиль, "Сегодня" расспросили у экспертов по безопасности и в жертв грабителей.

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