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В Харьковской области упал учебный самолет

2 июля, 18:08

Пилот катапультировался

Сегодня во время выполнения практических полетов курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба упал учебно-тренировочный самолет L-39

Самолет упал в поле около поселка Староверовка Купянского района Харьковской области.

Об этом сообщает Український мілітарний портал.

Курсант, который выполнял учебный полет, успел катапультироваться.

По предварительной информации на самолете L-39 с бортовым номером 08 отказал двигатель.

Как сообщила пресс-службы Харьковского национального университета им. Кожедуба, после катапультирования и приземления курсант самостоятельно вышел на связь и сообщил, что повреждений нет, состояние здоровья удовлетворительное. За ним экстренно выехала группа поисковиков.

Самолет L-39 из состава 203-й учебной авиационной бригады проходил капитальный ремонт на госпредприятии "Чугуевский авиационный ремонтный завод" и в марте 2014-го года был передан в части.

Аэро L-39 "Альбатрос" (Aero L-39 Albatros) – учебно-тренировочный и учебно-боевой самолет чешского производства.

Как сообщалось, в Киевской области в озеро упал самолет АН 2.

Напомним, самолет из Киева совершил аварийную посадку в Таллинне. Инцидент произошел из-за разрушения покрышки шасси.

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Тег Харьков, самолет, катастрофа, курсант

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