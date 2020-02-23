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В Харьковской области утонули два рыбака

23 февраля, 02:07

Спасатели достали из воды тела двух погибших рыбаков

В Харьковской области в субботу, 22 февраля, спасатели достали из воды тела двух погибших рыбаков. Об этом сообщает пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) области.

Сообщается, что один случай произошел на пруду Прудянка. 80-летний мужчина вышел рыбачить на слишком тонкий лед, провалился и утонул. Второй случай произошел на Печенежском водохранилище вблизи села Мартовое – там погиб 58-летний мужчина.

Фото: kh.dsns.gov.ua

Ранее в городе Лозовая Харьковской области под лед провалились трое детей. В результате происшествия двое детей погибли. Одного ребенка спасли местные жители. Ребенка с переохлаждением в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу.

Также В Харьковской области под лед провалились пять человек, которые вышли на зимнюю рыбалку. Один человек погиб, еще трое оказались в больнице с переохлаждением.

Как правильно извлекать человека из проруби и не утонуть самому – смотрите в сюжете:

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Источник: Сегодня

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