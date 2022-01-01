Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🤖 Техника будущего 🎙 Слушаем звуки зимы 🇺🇦 Что думает Украина? Зломовчання: близится развязка Зломовчання: близится развязка
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Харькова

В Харьковской области в доме взорвался газовый баллон: что с пострадавшими

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
1 января, 12:40
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
По данным спасателей, пожара не было, подразделения ГСЧС не задействовали
Взрыв повредил внешние и внутренние конструкции дома
Взрыв повредил внешние и внутренние конструкции дома / Фото: Коллаж: Сегодня

В Богодуховском районе Харьковской области от взрыва газового баллона в частном домовладении пострадали две женщины.

Об этом сообщила ГСЧС.

Реклама

Подробности

"31 декабря в 20:14 в Службу спасения поступило сообщение о взрыве 5-литрового газового баллона по адресу Харьковская область, г. Богодухов, ул. Мусийчанская, 82а", – говорится в сообщении.

Взрывом повреждены внешние и внутренние конструкции дома. Пожара не было. Подразделения ГСЧС не задействовались. Причина взрыва устанавливается.

Что с пострадавшими

В результате взрыва получили ожоги тела жена владельца домовладения, женщина 1951 г.р. и ее дочь 1975 г.р.

Реклама

Пострадавшие женщины были госпитализированы в ожоговый центр Харькова.

В Одесской области прогремел мощный взрыв

29 декабря в селе Каролино-Бугаз Одесской области произошел взрыв в частном доме. Из-за этого погиб человек.

Здание было пристроено к 2-этажному жилому дому. Из-за взрыва там разбились окна и двери, а также частично повреждена капитальная стена.

Реклама

Предварительная причина взрыва – разгерметизация газового баллона. Погиб 80-летний мужчина.

На месте работали больше 15 спасателей.

Ранее мы писали:

взрывпожарГСЧС
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Наши авторы
Игорь Серов Праздновали с "паленкой". Вблизи Одессы гуляния военных закончились смертью Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Юлия Ляхова Коснется почти каждого. Пять самых важных нововведений 2022 года Юлия Ляхова · Team Lead Деньги Сегодня
Анна Ткаченко Личные итоги депутатов 2021 года: Наливайченко – студент в 55 лет, а у Гончаренко – "мужской разговор" с сыном Анна Ткаченко · Ведущий редактор Власть Сегодня
Творческая команда
ТОП публикаций
Богдан Аминов

Богдан Аминов

Product Lead Дивизиона политического контента (Власть Сегодня / официальный сайт канала “Украина 24”)

 Смотреть все статьи
Лучшие политические интервью - 2021
Витольд Фокин - о самой страшной проблеме Донбасса
Читать
Данілов - о закрытых данных СНБО, от которых волосы дыбом
Читать
Зеленский о том, что есть Украина лично для него
Читать
ТОП публикаций
Сергей Мартынец

Сергей Мартынец

Выпускающий Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Красная планета
ТОП публикаций
Татьяна Очеретяная

Татьяна Очеретяная

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
ТОП публикаций
Анна Пономаренко

Анна Пономаренко

Team Lead Звезды Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Лилиана Григорак

Лилиана Григорак

Редактор Life Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиумпредложений
ТОП публикаций
Наталья Магдык

Наталья Магдык

Редактор раздела Власть

 Смотреть все статьи
Новости с орбиты
🚀
ТОП публикаций
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция ukraine24
#человек_сего_дня
1 января. Папа Римский Григорий XV. Ровно 400 лет назад, в 1622-м, Папской канцелярией было принято решение считать началом года дату 1 января. Ранее в большинстве христианских стран год начинался 25 марта…
На встречу с героем!
Пакуем чемоданы!
Куда и как улететь украинцам?
✈️
Узнать
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Прогноз Шустера
Что ждет Украину в 2022 году?
Итоги и перспективы
Личный опыт
Зачем вакцинироваться от COVID-19
Честный отзыв
Комаровский в теме
Что делать, если пропал голос у ребенка?
Спроси у доктора
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.28

Российский рубль (₽)

0.364

Евро (€)

30.92

статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

46915.55

Binance Coin (BNB)

515.3

Dogecoin (DOGE)

0.17

Litecoin (LTC)

147.63

Theta (THETA)

4.83

Опрос "Рейтинг", 16-18 декабря
Рейтинги партий
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
19,8
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,5
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
3,3
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
3,1
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
3,6
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
1,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,8
13
Голос Голос
1,2
Опрос SOCIS, 11-16 декабря 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураев Мураев
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
Как изменилось настроение украинцев?
Коронавирус за месяц

203 777

заболело за месяц в Украине

-61%

Вакцинация
По состоянию на 31 декабря 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
13 734 741
Люди, которые получили минимум одну дозу
14 713 309
Всего введенных доз 28 448 050
Детальнее
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,08
19,28
30,75
30,19
29,09
19,48
33,49
30,56
29,81
18,78
33,99
30,96
30,15
19,64
33,99
30,96
30,15
19,36
33,99
30,96
30,15
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,78
33,97
19,97
Лучшие камерофоны 2021 года
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Рейтинг Apple
Лучшие подкасты мира
1
Детская книга с Мэтью Виннером Детская книга с Мэтью Виннером
2
Хорошо внутри с доктором Бекки Хорошо внутри с доктором Бекки
3
Бодибилдеры с Мэттом Роджерсом Бодибилдеры с Мэттом Роджерсом
4
Политика брючного костюма с Сарой Стюарт Политика брючного костюма с Сарой Стюарт
5
Терапия для подростков с Гаэлем Айтором Терапия для подростков с Гаэлем Айтором
Что еще послушать
Денежный гороскоп на 2022
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто разбогатеет?
Рейтинг The New York Times
Лучшие актеры мира
1
Бенедикт Камбербэтч Бенедикт Камбербэтч
2
Кристен Стюарт Кристен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакин Феникс Хоакин Феникс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Кто еще вошел в TOP-13
Худеем
Узнать индекс массы своего тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Что по любви в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто влюбится, женится
Pantone по-украински
Подробнее
New Generation
Кого будем слушать в 2022 году
Обновить плейлист
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в январе
Лунный календарь
Узнать

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять