В Харьковской области в многоэтажке вспыхнул пожар: из огня спасли троих пенсионерок

Сегодня, 08:25

Пламя охватило 30 квадратных метров площади

Фото: 56nv.ru
Фото: 56nv.ru

В Балаклее Харьковской области из-за пожара в многоэтажном доме спасателям пришлось эвакуировать более 30 человек. Об этом сообщили в облуправлении ГСЧС Украины.

Пожар вспыхнул 31 октября на улице Серпуховской, 11. Как выяснилось, загорелась одна из квартир девятиэтажки: на 30 "квадратах" пылали вещи и мебель. Во время тушения пожара бойцы ГСЧС спасли троих пенсионерок, которые не могли самостоятельно выйти на улицу из соседних квартир.

Напомним, недавно в Харькове в девятиэтажном общежитии Харьковского национального университета радиоэлектроники в Шевченковском районе произошел пожар, пострадали шесть студентов.

Кроме того, недавно в Харьковской области произошло возгорание цеха металлообработки в поселке Хроли.

Ранее мы уже писали о том, что в Украине с начала 2018 года в результате пожаров погибли 1326 человекКроме того, травмы различной степени тяжести получили 1113 украинцев. Как отмечают спасатели, причинами пожаров чаще всего оказываются небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности в быту.
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Автор:

Таисия Ерохина

Источник:

"Сегодня"

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