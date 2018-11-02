В Харьковской области в многоэтажке вспыхнул пожар: из огня спасли троих пенсионерок

В Балаклее Харьковской области из-за пожара в многоэтажном доме спасателям пришлось эвакуировать более 30 человек. Об этом сообщили в облуправлении ГСЧС Украины.

Пожар вспыхнул 31 октября на улице Серпуховской, 11. Как выяснилось, загорелась одна из квартир девятиэтажки: на 30 "квадратах" пылали вещи и мебель. Во время тушения пожара бойцы ГСЧС спасли троих пенсионерок, которые не могли самостоятельно выйти на улицу из соседних квартир.

Напомним, недавно в Харькове в девятиэтажном общежитии Харьковского национального университета радиоэлектроники в Шевченковском районе произошел пожар, пострадали шесть студентов.

Кроме того, недавно в Харьковской области произошло возгорание цеха металлообработки в поселке Хроли.

Ранее мы уже писали о том, что в Украине с начала 2018 года в результате пожаров погибли 1326 человек. Кроме того, травмы различной степени тяжести получили 1113 украинцев. Как отмечают спасатели, причинами пожаров чаще всего оказываются небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности в быту.