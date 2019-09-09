В Харьковской области в результате ДТП погибли два человека, фото с места происшествия

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований

В Харьковской области в результате двух ДТП погибли два человека. Об этом сообщили в секторе коммуникации Нацполиции области.

Как написали в источнике, инциденты произошли в селе Симоновка Волчанского района и близ села Кринички Харьковского района.

Так, в Симоновке 34-летний водитель автомобиля Ford Scorpio допустил наезд на пешехода, возрастом около 40 лет. В результате дорожной аварии мужчина погиб на месте происшествия. Личность погибшего и его родных устанавливают работники полиции.

А на автодороге "Харьков – Ялта – Симферополь" вблизи села Кринички столкнулись автомобили ВАЗ-2107 под управлением 20-летнего жителя Нововодолажского района и Hyundai Getz под управлением 25-летнего жителя Харьковского района. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ погиб на месте происшествия. Водителя иномарки с телесными повреждениями в тяжелом состоянии госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Следователи решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, во Львовской области расследуют обстоятельства смертельного ДТП с участием двух автомобилей и автобуса. Как известно, возле села Великие Подлески Каменка-Бугского района произошло столкновение между Mercedes Vito, Volksvagen Jetta и туристическим автобусом Neoplan.

Кроме этого, мы писали, что в Запорожской области на "встречке" столкнулись микроавтобус Volkswagen Crafter и легковушка ВАЗ-21102. ДТП унесло жизнь пассажира ВАЗ, еще два человека пострадали.

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