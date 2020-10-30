В Харьковской области в результате взрыва 9-летнему ребенку оторвало кисть

В Харьковской области в результате взрыва серьезно пострадал девятилетний мальчик.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

Правоохранители выяснили, что ребенок играл во дворе частного дома. Мальчик бросил неизвестный предмет в забор, после чего тот взорвался. В результате он получил рваные раны щеки, голени и пальцев руки. Его с травматической ампутацией правой кисти доставили в больницу.

Следователи открыли уголовное производство по фактах незаконного обращения с оружием и злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком с пометкой "несчастный случай".

Напомним, ранее в Днепре мужчина бросил гранату в сторону дома, где находились двое людей, которые в результате взрыва получили телесные повреждения.

Также мы писали, что в Киеве недавно произошел взрыв на улице Зои Гайдай в Оболонском районе.

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