В Харьковской области в течение суток сожгли четыре автомобиля

В ходе розыскных действий полицейские обнаружили вероятного злоумышленика

В Харьковской области в течение суток сожгли четыре автомобиля 2019-03-14T15:37:17+02:00 Харьков В ходе розыскных действий полицейские обнаружили вероятного злоумышленика









В Харьковской области за прошедшие сутки сгорело четыре автомобиля. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

Так, 12 марта ночью в Московском районе Харькова подожгли "ВАЗ Лада Калина", владельцем которого является 39-летний мужчина. Огонь также повредил правую сторону соседней машины. В результате владелец получил материальный ущерб на сумму около 100 тысяч гривен.

В ходе розыскных действий полицейские обнаружили вероятного злоумышленика. Им оказался 37-летний харьковчанин, у которого при поверхностном осмотре обнаружили газовый баллончик, нож и балаклаву.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

Еще один поджог произошел ночью 13 марта. На месте происшествия было обнаружено бутылку из-под бензина и спички. Одной из версий является поджог. В результате пожара автомобиль "ВАЗ" полностью уничтожено огнем.

"13 марта в 2:32 в пгт Солоницевка произошло возгорание автомобиля "ВАЗ" 31-летнего местного жителя. Пожар был ликвидирован, пострадавших нет. Автомобиль сгорел полностью. Причина возгорания и материальный ущерб устанавливаются", – говорится в сообщении полиции.

По указанным фактам открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Личности злоумышленников устанавливаются.

Напомним, не так давно в центре Харькова, на проспекте Науки, около двух часов ночи 3 марта произошло возгорание иномарок.

Ранее мы сообщали о ночном поджоге автомобилей в Ровно. Одна из машин была собственностью известного волонтера и экс-руководителя ровенского "Правого сектора"Романа Коваля.

Также сообщалось, что на Закарпатье неизвестные подожгли автомобиль офицеру Мукачевского пограничного отряда, который занимает должность заместителя начальника правовой деятельности.

Кроме того, известно, что мэр города Дубно Ровенской области недавно сообщил в полицию о том, что неизвестные пытались поджечь его гаражное помещение.

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