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В Харьковской области в жилом доме взорвался газ: есть пострадавшие

Сегодня, 14:34

Пострадавших госпитализировали в районную больницу

Фото: Pixabay
В Харьковской области в жилом доме взорвался газ: есть пострадавшие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/d4f/a72/5c8d4fa72d449.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/d4f/a72/5c8d4fa72d449.jpg Харьков Пострадавших госпитализировали в районную больницу

В Харьковской области утром 1 апреля произошел взрыв газа в жилом доме села Максимовка, Богодуховского района. В результате инцидента пострадали двое мужчин.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, информация о происшествии в двухэтажном жилом доме по улице Соборной поступила в 5:35.

"По прибытию на место происшествия установлено, что в квартире произошел взрыв газа. В результате взрыва были травмированы два человека 1985 и 1955 года рождения", – заявили спасатели.

Пострадавших госпитализировали в Богодуховскую центральную районную больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее в в Кропивницком на автостоянке взорвалась цистерна с газом, произошла серия мощных взрывов. 


Позже в прокуратуре заявили, что взрывы стали следствием нарушения техники безопасности при транспортировке и перекачке газа. Было объявлено подозрение руководителю и главному инженеру компании, арендовавшей участок, где произошел взрыв.

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Тег взрыв, харьковская область, взрыв газа

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