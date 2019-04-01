В Харьковской области в жилом доме взорвался газ: есть пострадавшие
Пострадавших госпитализировали в районную больницу
В Харьковской области утром 1 апреля произошел взрыв газа в жилом доме села Максимовка, Богодуховского района. В результате инцидента пострадали двое мужчин.
Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, информация о происшествии в двухэтажном жилом доме по улице Соборной поступила в 5:35.
"По прибытию на место происшествия установлено, что в квартире произошел взрыв газа. В результате взрыва были травмированы два человека 1985 и 1955 года рождения", – заявили спасатели.
Пострадавших госпитализировали в Богодуховскую центральную районную больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, ранее в в Кропивницком на автостоянке взорвалась цистерна с газом, произошла серия мощных взрывов.
Позже в прокуратуре заявили, что взрывы стали следствием нарушения техники безопасности при транспортировке и перекачке газа. Было объявлено подозрение руководителю и главному инженеру компании, арендовавшей участок, где произошел взрыв.
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