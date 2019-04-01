В Харьковской области в жилом доме взорвался газ: есть пострадавшие

Пострадавших госпитализировали в районную больницу

Фото: Pixabay

В Харьковской области в жилом доме взорвался газ: есть пострадавшие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/d4f/a72/5c8d4fa72d449.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/d4f/a72/5c8d4fa72d449.jpg 2019-04-01T14:34:43+03:00 Харьков Пострадавших госпитализировали в районную больницу

В Харьковской области утром 1 апреля произошел взрыв газа в жилом доме села Максимовка, Богодуховского района. В результате инцидента пострадали двое мужчин.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, информация о происшествии в двухэтажном жилом доме по улице Соборной поступила в 5:35.

"По прибытию на место происшествия установлено, что в квартире произошел взрыв газа. В результате взрыва были травмированы два человека 1985 и 1955 года рождения", – заявили спасатели.

Пострадавших госпитализировали в Богодуховскую центральную районную больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее в в Кропивницком на автостоянке взорвалась цистерна с газом, произошла серия мощных взрывов.





Позже в прокуратуре заявили, что взрывы стали следствием нарушения техники безопасности при транспортировке и перекачке газа. Было объявлено подозрение руководителю и главному инженеру компании, арендовавшей участок, где произошел взрыв.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Харьковской области в жилом доме взорвался газ: есть пострадавшие". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.