В Харьковской области вдвое увеличили финансирование образования

Новую мебель и мультимедийное оборудование в классах установят к началу следующего учебного года

В Украине обновляют школы. Только в Харьковской области финансирование образования увеличили вдвое. Подарки от областной администрации сегодня получил лицей, вошедший в десятку лучших в регионе по успеваемости. Новую мебель и мультимедийное оборудование в классах установят к началу следующего учебного года. Обновить материально-техническую базу и провести ремонты планируют и в других школах области.

"Школы, не только сельские, но и городские должны соответствовать стандартам. Добиваемся и государственного финансирования, и на это есть поддержка Кабинета министров Украины, есть собственные ресурсы благодаря укреплению бюджетной децентрализации. Местные средства также увеличились. Поэтому имеем сегодня больше возможностей вкладывать в развитие и будущее наших детей", – сказала Юлия Светличная.

Ранее сообщалось, что в школе Харькова распылили неизвестное вещество.

Напомним, в Харьковской области открыли современный бассейн за 32 млн грн. Новую тренировочную площадку сегодня открыли в Лозовой Харьковской области. Реконструкции бассейна в детской спорт-школе ждали почти 5 лет.