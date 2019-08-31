В Харьковской области велосипедист погиб под колесами автомобиля

/ Фото: Нацполиция

В Харьковской области автомобиль сбил велосипедиста, впоследствии чего тот погиб. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции области.

Как рассказали в ведомстве, 30 августа около 21:45 на автодороге Харьков – Чугуновка в Волчанске 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-2108 не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там автомобиль столкнулся с велосипедистом и перевернулся.

От полученных травм 63-летний велосипедист скончался на месте происшествия. Водитель ВАЗ и 24-летний пассажир получили незначительные телесные повреждения.

Сведения о событии полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

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Напомним, ранее в Киеве произошло жуткое ДТП – автомобиль BMW зацепил Chevrolet Lacetti, врезался в парапет подземного перехода и загорелся. В результате инцидента один человек погиб, еще двое пострадали.

Кроме этого, полиция Киева объявила в розыск водителя, который, управляя автомобилем Mercedes, сбил женщину, которая переходила дорогу на пешеходном переходе. От полученных травм она погибла на месте, а водитель с места происшествия скрылся.

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