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В Харьковской области визитной карточкой села стал веник

28 августа, 15:29

Мастера по производству веников можно найти почти в каждом дворе

В Лимане Харьковской области веники стали визитной карточкой села – их вяжут тут уже полтора века. Мастера можно найти почти в каждом дворе.

По местной легенде, горсть сорго привез в село военный, когда вернулся из турецкого плена. Прозвали тут культуру "турецкое просо" и начали выращивать его на корм и для веников.

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В семье Натальи Рябовой вязать веники умеют все. Колосья собирают в небольшие пучки и перевязывают лозой. На один веник – достаточно трех пучков. Собрать все вместе – можно только на станке, а он такой же, как сто лет назад.

Весной жители села обычно сдают веники оптовикам. Предприниматели их везут на рынки и в магазины всей области. Единицы продают по-другому: более дорого там, где проезжает много машин. Так люди могут получить за свой товар на несколько гривен больше. А чтобы веник дольше отслужил, мастера рекомендуют раз в месяц замачивать его в подсоленной воде.

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Ранее мы сообщали, что харьковчанка создает куклы в стиле реборн – эти игрушки выглядят, как настоящие малыши и настолько реалистичны, что многие принимают их за живых детей.

Также мы сообщали о том, что в Киеве инженер по специальности Любовь Романив вышила 165 рушников и установила Национальный рекорд Украины.

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