В Харьковской области во время выжигания сухостоя погибла женщина

Она надышалась дымом, потеряла сознание и упала в огонь

В селе Пасики Змиевского района Харьковской области в огне погибла женщина, выжигавшая сухостой. Ее тело было обнаружено спасателями, прибывшими на место происшествия по вызову местных жителей. Об этом сообщила ГосЧС.

Прибыв по адресу, спасатели столкнулись горением сухостоя, площадь которого на тот момент раскинулась на площади около 600 кв.м.

"Огонь вплотную подобрался к домам и постройкам. Местные жители жаловались на невыносимую дымовую завесу, которая полностью охватила село. Спасатели немедленно приступили к тушению пожара. Вскоре они обнаружили обгоревшее тело. Погибшей оказалась женщина, 1941 года", – отмечено в сообщении.

Как было выяснено в ходе проверки по факту пожара, она выжигала сухостой вокруг своего и соседского двора. Во время этого процесса ей стало плохо. Вероятно женщина надышалась дымом, потеряла сознание и упала в огонь. Соседи не заметили, думали, что просто горит трава.

Ранее мы писали о том, что после горячей поры наводнений харьковские спасатели столкнулись с новой проблемой — массовым поджогом сухостоя: прошлогодняя трава горит везде — и в Харькове, и в области. Огонь убивает людей, животных, портит имущество и грозит взрывами боеприпасов.

А в Полтавской области пожар на свалке тушили почти сутки.

Как сообщалось, В Украине с начала года по состоянию на 1 апреля на пожарах погибли 969 человек.