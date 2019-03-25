В Харьковской области восстанавливают дома культуры и клубы, которые не ремонтировались десятками лет

Дети в селах не имели возможности и помещений для занятий и отдыха

В Харьковской области взялись восстанавливать сельские клубы и дома культуры. Фото: Сегодня

В Харьковской области восстанавливают дома культуры и клубы, которые не ремонтировались десятками лет //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/904/3d3/5c99043d3a5fd.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/904/3d3/5c99043d3a5fd.png 2019-03-25T19:01:08+02:00 Харьков Дети в селах не имели возможности и помещений для занятий и отдыха

В Харьковской области взялись восстанавливать сельские дома культуры и клубы, которые десятилетиями не видели ремонта. Некоторые из них были полностью разрушены, а их воспитанники не имели ни помещений для занятий, ни концертного зала. Однако всего лишь за год в области отстроили две сотни клубов.

Так, клуб в поселке Ударное – один на десять сел. Единственный зал в нем долгое время делили между собой разные кружки – по рисованию, танцев и пению, а концерты воспитанники давали в местной школе, потому что своего зрительного зала у них не было.

"На этом месте было такой маленький-маленький домик, 122 квадратных метра, без удобств. Мечтаем, и мы уже почти договорились — будет театральный кружок. Дети идут, слава Богу. Так теперь есть куда", – порадовалась Марина Анчукова, заведующая Манченковского сельского клуба.

Также из руин восстановили и дом культуры в Люботине. Более 20 лет аварийно-опасные помещения не использовались. Капитальный ремонт – от проекта до открытия – сделали менее чем за год. И вот новый концертный зал принимает первых зрителей, а артисты готовятся к выступлению.

"В очень скромных условиях мы занимались, теперь у нас будут хорошие такие условия, шикарные", – поделилась эмоциями руководитель ансамбля бандуристок Виктория Ивахненко.

"Очень в короткие сроки это все сделано. И крыша, и полы, двери, окна, стены, электропроводка. Закуплены новая мебель, одежда для сцены", – рассказал Роман Эткало, директор Люботинского городского дома культуры.

По словам губернатора Юлии Светличной, в прошлом году в области возобновили работу около 200 сельских клубов и домов культуры. За что браться в первую очередь, областные чиновники советуются с местными жителями. Так, в Песочине самый острый вопрос – недостаток школ и детсадов.

"У нас большой район. Он растет, очень молодежи много. Соответственно, семей много молодых. И очень много деток. Очень нужен детский садик", – объяснила Екатерина Горпинченко, жительница города Песочин.

Проблему решат кардинально – построят новое здание, которое вместит 350 детей.

"Мы очень большое внимание уделяем развитию образования и культуры. С 80-х годов им обещали построить это здание. Но сделаем мы. И делаем очень быстро и качественно. Потому, надеюсь, что такими темпами и таким развитием нужно заполнить все районы Харьковской области, и всю Украину, и я уверена, что так и будет. Нам сегодня нужны не ссоры, разговоры, разрушения, а объединение и развитие", – заявила глава Харьковской ОГА Юлия Светличная.

За полгода построили уже два этажа детсада и возводят третий этаж школы. Закончить все работы подрядчик обещает осенью 2020 года.

Ранее мы уже писали, что в Харьковской области активно ремонтируют больницы. Ранее сообщалось, что в Харьковской области принято решение в приоритетном порядке отремонтировать трассу Р-51 Мерефа-Лозовая-Павлоград, соединяющую Харьковскую и Днепропетровскую области, которую капитально не ремонтировали 50 лет. Такое решение было принято на плановом заседании дорожных служб, ученых и представителей областной власти, которое прошло в Харькове при председательстве главы ОГА Юлии Светличной.

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