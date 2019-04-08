В Харьковской области возобновили работы по обустройству границы с Россией

Местность сложная – ров и дорогу надо прокладывать через реку

В Харьковской области возобновили работы по обустройству границы с Россией 2019-04-08T22:29:56+03:00 Харьков Местность сложная - ров и дорогу надо прокладывать через реку



Забор, башни с камерами видеонаблюдения и ров, через который не проедет ни одна машина – в Харьковской области возобновили работы по обустройству границы с Российской Федерацией. На сложных по рельефу участка вышла техника. Сегодня проверили, сколько возвели и когда завершат работы.

Местный пункт пропуска "Александровка". Пересекать его можно исключительно пешком и только украинцам. Здесь расположена один из последних недообустроенных участков границы на Харьковщине.

Зимой строительство заморозили. Приступили к работе несколько недель назад. Местность сложная, говорит прораб. Ров и дорогу надо прокладывать через реку.

"Здесь была речка, грязь. Но мы здесь построили мост. Осталось работать здесь где-то недельку", – рассказывает строитель Виктор Рыбак.

Государственную границу между Украиной и восточным соседом оснащают как положено: ров и вал – чтобы не проехал ни один транспорт, контрольная полоса – чтобы заметить нелегалов-пешеходов, а еще забор с колючей проволокой, сейсмодатчики и башни с видеокамерами.

"Данная система ​​работает в комплексе: как инженерные сооружения, вы видите заграждения. И у нас установлены металлические башни с камерами видеонаблюдения. Если правонарушитель пытается нарушить государственную границу, камеры фиксируют данного правонарушителя", – поясняет заместитель начальника Харьковского пограничного отряда Василий Панасюк.

Сегодня в Харьковской области также оборудовали более 65 процентов линии границы, а это почти 230 километров. Соседи, между тем, только наблюдают. Своей границы давно не совершенствовали. Со стороны Российской Федерации граница выглядит ненадежно – это старые деревянные столбики.

Жители украинских приграничных сел у забора засевают поле подсолнечником. Говорят, за урожай не волнуются: со стеной спокойнее.

С тех пор когда здесь появился забор, пограничникам стало легче работать.

"Данный конструктив дал нам возможность уплотнить государственную границу и свести противоправную деятельность к нулю", – говорит помощник начальника Восточного регионального управления Госпогранслужбы Оксана Иванец.

Сегодня пограничники подсчитали, если будет финансирование, то к концу года все участки границы в Харьковской успеют оборудовать. А сам проект новой надежной украинско-российской границы планируют завершить до 2021 года.

Как сообщалось, на границе с Россией появились новейшие заградительные сооружения. В частности, проводятся работы на участках в Луганской, Харьковской, Черниговской и Сумской областях.

Также напомним, что на украинско-румынской границе силовики начали возводить забор. Пограничники рассказывают, за одну ночь молодые ребята в гидрокостюмах переправляют на другой берег по 5-6 ящиков табачных изделий.

Напомним, Украина возобновила работы по инженерно-техническому обустройству государственной границы с Россией: роются рвы, строятся новые дороги для пограничников, устанавливается современное оборудование.

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