В Харьковской области возобновили работы по обустройству границы с Россией
Местность сложная – ров и дорогу надо прокладывать через реку
Забор, башни с камерами видеонаблюдения и ров, через который не проедет ни одна машина – в Харьковской области возобновили работы по обустройству границы с Российской Федерацией. На сложных по рельефу участка вышла техника. Сегодня проверили, сколько возвели и когда завершат работы.
Местный пункт пропуска "Александровка". Пересекать его можно исключительно пешком и только украинцам. Здесь расположена один из последних недообустроенных участков границы на Харьковщине.
Зимой строительство заморозили. Приступили к работе несколько недель назад. Местность сложная, говорит прораб. Ров и дорогу надо прокладывать через реку.
"Здесь была речка, грязь. Но мы здесь построили мост. Осталось работать здесь где-то недельку", – рассказывает строитель Виктор Рыбак.
Государственную границу между Украиной и восточным соседом оснащают как положено: ров и вал – чтобы не проехал ни один транспорт, контрольная полоса – чтобы заметить нелегалов-пешеходов, а еще забор с колючей проволокой, сейсмодатчики и башни с видеокамерами.
"Данная система работает в комплексе: как инженерные сооружения, вы видите заграждения. И у нас установлены металлические башни с камерами видеонаблюдения. Если правонарушитель пытается нарушить государственную границу, камеры фиксируют данного правонарушителя", – поясняет заместитель начальника Харьковского пограничного отряда Василий Панасюк.
Сегодня в Харьковской области также оборудовали более 65 процентов линии границы, а это почти 230 километров. Соседи, между тем, только наблюдают. Своей границы давно не совершенствовали. Со стороны Российской Федерации граница выглядит ненадежно – это старые деревянные столбики.
Жители украинских приграничных сел у забора засевают поле подсолнечником. Говорят, за урожай не волнуются: со стеной спокойнее.
С тех пор когда здесь появился забор, пограничникам стало легче работать.
"Данный конструктив дал нам возможность уплотнить государственную границу и свести противоправную деятельность к нулю", – говорит помощник начальника Восточного регионального управления Госпогранслужбы Оксана Иванец.
Сегодня пограничники подсчитали, если будет финансирование, то к концу года все участки границы в Харьковской успеют оборудовать. А сам проект новой надежной украинско-российской границы планируют завершить до 2021 года.
Как сообщалось, на границе с Россией появились новейшие заградительные сооружения. В частности, проводятся работы на участках в Луганской, Харьковской, Черниговской и Сумской областях.
Также напомним, что на украинско-румынской границе силовики начали возводить забор. Пограничники рассказывают, за одну ночь молодые ребята в гидрокостюмах переправляют на другой берег по 5-6 ящиков табачных изделий.
Напомним, Украина возобновила работы по инженерно-техническому обустройству государственной границы с Россией: роются рвы, строятся новые дороги для пограничников, устанавливается современное оборудование.
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