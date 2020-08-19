Українська
$ 27,23
32,5
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

В Харьковской области вспыхнул масштабный пожар в супермаркете: очевидцы говорят о взрывах (видео)

19 августа, 13:37

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Причина пожара пока неизвестна

В Сахновщинском районе Харьковской области загорелся супермаркет "Посад". По словам очевидцев, огонь перекинулся на соседнее здание.

Реклама

В местном Telegram-канале опубликовали видео с места происшествия. Автор видео сообщает о взрывах.

Видео: Telegram/Харьков 1654

Причина пожара пока неизвестна. Также пока нет информации о том, есть ли пострадавшие.

Видео: Telegram/Харьков 1654

Ранее мы сообщали, что в Виннице вспыхнул масштабный пожар – загорелся склад макулатуры на улице Чехова. По словам местных жителей, столб черного дыма было видно из разных районов города. Возгорание началось 18 августа около 15:30, на месте работали сотрудники ГСЧС.

В тренде
Драка и жесткое задержание в Затоке: появилось видео с нагрудных камер патрульных

Также напомним, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что с начала года в Украине на пожарах погибли почти тысяча человек.

Реклама

Кроме того, в столичной новостройке на улице Стеценко произошел серьезный пожар. Жители комплекса были эвакуированы и находились на безопасном расстоянии, а полиция перегородила проезд во двор и никого не пропускала.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

взрыв харьковская область помещение супермаркеты пожар
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Харьковской области вспышка COVID-19 произошла в психоневрологическом интернате
В Харьковской области вспышка COVID-19 произошла в психоневрологическом интернатеХарьков
В Харькове ужесточили карантин: что запретили
В Харькове ужесточили карантин: что запретилиХарьков
В Харькове каждый третий пациент с COVID-19 узнал свой диагноз случайно
В Харькове каждый третий пациент с COVID-19 узнал свой диагноз случайноХарьков
Украину зальют дожди и похолодает: синоптики предупредили об изменении погоды
Украину зальют дожди и похолодает: синоптики предупредили об изменении погодыУкраина
Список
Список "красных" снова увеличился: в каких областях запретили смягчать карантинУкраина
Коронавирус в Харьковской области: более сотни новых зараженных, а в реанимациях нет мест
Коронавирус в Харьковской области: более сотни новых зараженных, а в реанимациях нет местХарьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять