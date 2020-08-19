В Харьковской области вспыхнул масштабный пожар в супермаркете: очевидцы говорят о взрывах (видео)

В Сахновщинском районе Харьковской области загорелся супермаркет "Посад". По словам очевидцев, огонь перекинулся на соседнее здание.

Реклама

В местном Telegram-канале опубликовали видео с места происшествия. Автор видео сообщает о взрывах.

Видео: Telegram/Харьков 1654

Причина пожара пока неизвестна. Также пока нет информации о том, есть ли пострадавшие.

Видео: Telegram/Харьков 1654

Ранее мы сообщали, что в Виннице вспыхнул масштабный пожар – загорелся склад макулатуры на улице Чехова. По словам местных жителей, столб черного дыма было видно из разных районов города. Возгорание началось 18 августа около 15:30, на месте работали сотрудники ГСЧС.

В тренде Драка и жесткое задержание в Затоке: появилось видео с нагрудных камер патрульных

Также напомним, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что с начала года в Украине на пожарах погибли почти тысяча человек.

Реклама

Кроме того, в столичной новостройке на улице Стеценко произошел серьезный пожар. Жители комплекса были эвакуированы и находились на безопасном расстоянии, а полиция перегородила проезд во двор и никого не пропускала.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама