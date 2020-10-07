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В Харьковской области вспыхнул масштабный пожар (видео)

7 октября, 15:13

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Местных жителей эвакуируют

В Харьковской области снова масштабный пожар.

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Как сообщают очевидцы в местном Telegram-канале, загорелись камыши и ближайшие к ним дома. Местных жителей эвакуируют.

Видео: Telegram-канал/Харьков Life
Видео: Telegram-канал/Х Харьков

Причина пожара пока неизвестна. Очевидцы пишут, что в поселке городского типа Безлюдовка молодежь подожгла траву и похвастались этим в Instagram.

"Через несколько часов огонь дошел до частного сектора и там сгорел дом", – говорится в сообщении.

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Ранее мы сообщали, что в Луганской области продолжается тушение лесных пожаров. Девять из десяти основных очагов возгорания ликвидировали. Ориентировочная площадь пожаров составляет 20 тысяч гектаров.

Кроме того, пожарная авиация сбросила на горящий лес на Донбассе почти две тысячи тонн воды. Наиболее сложная ситуация сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попало 32 населенных пункта.

Также напомним, в областной клинической больнице Харькова на проспекте Независимости произошло возгорание. На место происшествия сразу же выехали пожарные подразделения.

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дом харьковская область пожар сухая трава
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