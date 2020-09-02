В Харьковской области вспыхнули лесные пожары: с огнем борется авиация (фото, видео)

В Харьковской области вспыхнули масштабные лесные пожары. К борьбе с огнем уже привлекли авиацию, а также спасателей и технику из Харькова и Чугуева.

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Как сообщили в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций, пожарные получили сообщение о возгорании камыша, травы и хвойной подстилки на общей площади в 10 гектаров.

На борьбу с огнем были направлены подразделения Министерства обороны, ГСЧС и лесных хозяйств. Так, от главного управления ГСЧС были привлечены 7 единиц специальной техники, а также вертолет Ми-8.

Также к борьбе с огнем привлекли пожарный поезд и самолет Ан-32. Общая площадь возгорания составила около 400 гектаров, из них 100 га – верхового леса. Из-за порывов ветра пламя распространилось на верхушки деревьев и жилой сектор села Горобовка. Местных жителей эвакуируют.

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Видео: ХС | Харьков

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"Сильный ветер, идет распространение огня. Интенсивное распространение. Горит около 80 гектаров леса, из них 20 га – верхового. Угроза распространения. Будто бы уже загорелись пять домов. Наши подразделения туда направлены, сколько возможно. Но у нас одновременно идет пожар в Чугуевском районе, Башкировка, также горит лес, также наши работают", – рассказал заместитель начальника управления ГСЧС Харьковской области Анатолий Торяник, сообщает "Суспільне".

Как сообщили жители Харькова в социальных сетях, дым от лесных пожаров уже затянул небо над областным центром.

Напомним, что на днях лес горел и в Луганской области – там крупный пожар охватил территории Северодонецкого лесоохотничьего хозяйства.

Отметим, что в этом году Донбасс пылает не впервые. В частности, в июле вблизи Смолянинова в Новоайдарском районе возник масштабный пожар. Когда он занимал площадь 85 гектаров, пожарные его локализовали, однако из-за сильного ветра, который дул в разных направлениях со скоростью до 25 м/с, пожар распространился и охватил лесные массивы, в том числе и в населенных пунктах. Тогда огнем были уничтожены и повреждены более сотни домов,

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