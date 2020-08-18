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В Харьковской области вспышка COVID-19 произошла в психоневрологическом интернате

18 августа, 19:29

Руслан Ровик Руслан Ровик

Все заболевшие - женщины, их средний возраст составил 60 лет

В Харьковской области, которая стала лидером по распространению коронавируса, среди пациентов психоневрологического интерната в Золочевском районе подтвердили вспышку заболевания. Там COVID-19 обнаружили у пяти человек.

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Об этом заявил директор Департамента социальной защиты населения Юрий Шпарага, сообщает "Суспільне".

"Это женский интернат. Заболели пять женщин, болезнь проходит абсолютно бессимптомно", – сказал он.

Все заболевшие оказались подопечными интерната, их средний возраст составляет 60 лет. При этом учреждение закрыто на вход с самого начала карантина.

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"Еще с марта мы запретили посещение и прием новых подопечных без ПЦР-тестов. Средствами защиты все обеспечены, все моют, стерилизуют", – добавил Шпарага.

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Также он заверил, что все заболевшие были изолированы.

Напомним, ранее главный санврач страны Виктор Ляшко рассказал, что новой волны коронавируса следует ожидать уже в октябре, когда в Украину придут сезонные заболевания гриппом и ОРВИ. А медики с опасением ждут "слияния" сезонного гриппа с коронавирусом. В Украину этой осенью придут четыре сезонных штамма вируса гриппа типов А и В, три из них являются обновленными. По словам инфекционистов, COVID-19 может стать агрессивнее в паре с гриппом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Харьков эпидемия интернаты харьковская область коронавирус
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