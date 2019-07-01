В Харьковской области выпускной завершился трагедией: погиб 17-летний парень

Юноша подрался, вернулся домой и лег спать, а позже его нашли без признаков жизни

Фото: Facebook

В Харьковской области выпускной в школе села Тарановка закончился трагедией – 17-летний парень подрался, вернулся домой, а позже бабушка нашла его тело без признаков жизни.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, инцидент произошел 29 июня: около 23 часов выпускник вернулся домой в состоянии опьянения и лег спать, а около 16:00 следующего дня, 30 июня, его обнаружили умершим.

Полицейские отправили тело на экспертизу, которая обнаружила на теле подростка телесные повреждения. Позже копы выяснили, кто мог быть причастен к гибели выпускника – им оказался 17-летний парень из того же села

"В ходе досудебного расследования сотрудники полиции выяснили, что 29 июня, около 22:00 возле школы в селе Тарановка между двумя парнями произошла ссора. В ходе конфликта злоумышленник перекинул юношу через себя, тот упал и ударился головой об асфальт", – заявили в полиции.

Следователи открыли уголовное производство по статье "умышленное тяжкое телесное повреждение", которая грозит лишением свободы на срок до 10 лет. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, ранее Национальная гвардия Украины начала служебное расследование по факту исполнения песни "Офицеры" российского певца Олега Газманова на выпускном Национальной академии Нацгвардии в Харькове.

Ранее в сети появилась видеозапись, где видно, как выпускники Академии Нацгвардии танцуют на выпускном под песню Газманова "Офицеры". Видео выложила в соцсети жена одного из выпускников.

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