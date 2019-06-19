В Харьковской области взбунтовались жители села, расположенного возле свалки

Отходы добычи газа загрязняют грунтовые воды и окружающую землю

В Харьковской области жители села, рядом с которым расположена мусорная свалка, взбунтовались против загрязнения окружающей среды отходами газодобычи: люди начали останавливать грузовики, которые следуют на полигон с грузом токсичной жидкости. "Сегодня" расспросили экспертов, насколько это опасно и как отходы влияют на природу и питьевую воду.

"Вот рядышком, вот за этим овражком", – рассказал Николай, житель села Новая Водолага.

От свалки до его дома – всего полкилометра. Жители со всех околиц поселка жалуются на мусор и смрад, которые ветром заносит во двор. А недавно стало еще хуже – на полигон начали выгружать жидкие токсичные отходы газодобычи.

Местные жители всполошились, когда увидели, что жидкость просочились за пределы свалки и прожгла всю траву. Отходы привозят по нескольку раз в неделю.

"Мы с нашими активистами созвонились, решили подежурить – тут, в кустах. Едет машина, мы его обогнали, перекрыли машиной въезд на свалку. Ну и вызвали потом работников полиции", – рассказал Александр Касьянов член "Безопасной общины".

По его словам, после остановки грузовика, на жалобы людей никто не отреагировал. Ни местные власти, ни экоинспекция, ни полиция. Сельский голова объяснил "Сегодня", что отходы везут законно.

"Бурением занимается лицензированное предприятие. Лицензированное предприятие должно осуществлять перевозки и сдавать лицензированному предприятию на утилизацию. У нас все документы есть, и, соответственно, мы можем это принять", – объяснил Александр Есин, глава Нововодолажского сельского совета.

Местный депутат Константин Лиганенко заверил, что буровой шлам, который сюда везут – опасен. И его должны не просто сбрасывать. Также он показал "Сегодня" первые результаты исследования жидкости на содержание нефтепродуктов.

"Мы почитали, согласно законов Украины, согласно водного кодекса, там есть это превышение. Нормы превышены в 600 и 800 раз. Какие могут быть еще у нас сомнения. Нет их", – заявил он.

Местные жители заказали подробный анализ в независимой лаборатории. Параллельно проводят исследования и с подачи прокуратуры. Производство открыто по двум статьям: загрязнение земель и присвоение или растрата имущества.

"Сделаны заборы и жидкости, которая там выливалась, и земли, которая загрязнялась. Сейчас мы ждем от экспертов две вещи: степень загрязнения и масштабы загрязнения, нам нужно понять, какой вред нанесли те действия, которые уже были совершены", – рассказала Вита Дубовик, спикер прокурора Харьковской области.

Эксперт по окружающей среде Валерий Яковлев объяснил для "Сегодня": вред окружающей среде нанесен невосполнимый. Жидкость, вместе с токсичными стоками, попала в грунтовые воды.

"В конце концов воздействует на вот эту природную систему подземных вод, которая единая. И которой пользуются люди с помощью колодцев, неглубоких скважин", – объяснил Валерий Яковлев, главный гидрогеолог Лаборатории качества воды.

Когда-то стихийная, а ныне узаконенная свалка не имеет изоляции, которая бы защищала землю и грунтовые воды от загрязнения. Так что пока не будет результатов расследования, местные не будут пропускать новые машины с опасными отходами.

Как сообщалось, в Олевске Житомирской области сгорела цистерна с ядохимикатами. Также мы сообщали, что в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.





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