В Харьковской области взорвали и "обчистили" банкомат

Взрыв прогремел посреди ночи







В Харьковской области неизвестные подорвали банкомат и украли из него кассету с деньгами. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Взрыв прогремел сегодня ночью около 03:00 в поселке Рогань на улице Культуры. Как выяснилось, неизвестные подорвали его с использованием неизвестного вещества. На данный момент правоохранители разыскивают причастных к ограблению и взрыву.

"Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Липецкого отделения полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины", – отметили в полиции.

Ранее мы сообщали, что в ночь на 10 мая в Харьковской области неизвестные подорвали банкомат в поселке Слобожанское Змиевского района. Как выяснили копы, взрыв самодельного устройства, соединенного с взрывателем типа УЗРГМ (унифицированный запал ручной гранаты), произошел внутри банкомата. Взрывчатку привели в действие дистанционно – с использованием велосипедного троса.

Также мы писали, что в результате взрыва банкомата по улице Академика Вальтера в Харькове было похищено около 200 тысяч грн.

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