В Харьковской области взрослый мужчина споил и изнасиловал школьницу
Силовики изъяли с места происшествия вещественные доказательства
В Харьковской области мужчину подозревают в изнасиловании восьмиклассницы. Об этом NewsRoom сообщили источники в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в одном из сел Шевченковского района. В полицию обратилась женщина 1983 года рождения и сообщила, что ее 14-летнюю дочь после совместного употребления спиртных напитков за нежилым домом изнасиловал местный житель.
Силовики изъяли с места происшествия вещественные доказательства (в том числе – нижнее белье и бутылки из-под алкоголя) и задержали 32-летнего подозреваемого. Уголовное производство открыто по статье 152 УК Украины ("изнасилование").
Ранее мы сообщали, что харьковский педофил получил максимальный срок за изнасилование семилетней девочки. 67-летний злоумышленник ранее не раз угощал девочек сладостями, поэтому они без страха пошли с ним. В доме осужденный играл с жертвами в непристойные игры, а затем заперся с одной из них в комнате и изнасиловал.
Кроме того, в Харькове копы задержали мужчину, который изнасиловал падчерицу. Мужчина угрожал девушке, что выгонит ее из дому, если она не вступит с ним в половую связь.
Стоит напомнить, что ранее Верховной Раде предложили усилить защиту детей от половых преступлений, а также ввести кастрацию для педофилов.
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