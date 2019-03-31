В Харьковской области взрослый мужчина споил и изнасиловал школьницу

Силовики изъяли с места происшествия вещественные доказательства

Фото: Pixabay

В Харьковской области взрослый мужчина споил и изнасиловал школьницу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0ea/978/5ca0ea978e729.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0ea/978/5ca0ea978e729.jpg 2019-03-31T19:30:31+03:00 Харьков Силовики изъяли с места происшествия вещественные доказательства

В Харьковской области мужчину подозревают в изнасиловании восьмиклассницы. Об этом NewsRoom сообщили источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в одном из сел Шевченковского района. В полицию обратилась женщина 1983 года рождения и сообщила, что ее 14-летнюю дочь после совместного употребления спиртных напитков за нежилым домом изнасиловал местный житель.

Силовики изъяли с места происшествия вещественные доказательства (в том числе – нижнее белье и бутылки из-под алкоголя) и задержали 32-летнего подозреваемого. Уголовное производство открыто по статье 152 УК Украины ("изнасилование").

Ранее мы сообщали, что харьковский педофил получил максимальный срок за изнасилование семилетней девочки. 67-летний злоумышленник ранее не раз угощал девочек сладостями, поэтому они без страха пошли с ним. В доме осужденный играл с жертвами в непристойные игры, а затем заперся с одной из них в комнате и изнасиловал.

Кроме того, в Харькове копы задержали мужчину, который изнасиловал падчерицу. Мужчина угрожал девушке, что выгонит ее из дому, если она не вступит с ним в половую связь.

Стоит напомнить, что ранее Верховной Раде предложили усилить защиту детей от половых преступлений, а также ввести кастрацию для педофилов.

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