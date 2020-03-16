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В Харьковской области Юлия Светличная побеждает на выборах в Верховную Раду

16 марта, 22:34

Сергей Пономаренко

Впервые кандидат по округу получил столь высокую поддержку

На довыборах в Верховную Раду в 179 округе в Харьковской области побеждает Юлия Светличная. Сегодня было обработано уже 98% протоколов. За экс-губернатора области, которая приняла участие в гонке как самовыдвиженка, отдали голоса почти 80% избирателей. Впервые кандидат по округу получил столь высокую поддержку. Довыборы провели, поскольку Алексей Кучер, став губернатором Харьковской области, сложил мандат народного депутата. Всего за депутатское кресло боролись 37 кандидатов. Из-за карантина участки каждые два часа дезинфицировали и проветривали. При необходимости – мерили температуру. Члены избиркомов работали в масках. Никакой чрезвычайной ситуации, которая могла бы повлиять на ход волеизъявления и его результаты, зафиксировано не было.

"Харьковская область получила своего народного депутата. Я благодарю 40 тысячам людей, пришедших на участки. В этих условиях – это настоящая гражданская позиция. Каждый кандидат, который хочет иметь доверие людей, должен общаться и доказывать свои слова конкретными делами. Так мы делали на протяжении многих лет. Так мы будем продолжать планировать и строить свою работу и в дальнейшем", – заявила кандидат в народные депутаты Украины Юлия Светличная.

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Напомним, ранее "Сегодня" сообщали, что Юлия Светличная стала победителем в округе также и по данным проведенного экзит-пола.

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выборы Верховная Рада харьковская область Юлия Светличная

Источник: Сегодня

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